El Universo Cinematográfico de Marvel encontró en Fortnite la ventana perfecta para conectar con su público objetivo. En el estreno de “Avengers: Endgame”, la productora trabajó con Epic Games en el desarrollo de un evento en el Battle Royale en donde aparecería Thanos.

Pues parece que un nuevo héroe se suma del shooter. Ya hemos contado con Spider-Man luego del estreno de “Spider-Man: No Way Home” y todo indica que en mayo se celebrará un evento por el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

El dataminer HYPEX compartió la silueta de un misterioso héroe que lleva una capa. Lamentablemente, la imagen es solo un perfil de espaldas, no se le puede ver el rostro ni las manos.

Tiene casi el mismo perfil que Benedict Cumberbatch en su papel de Doctor Strange. No obstante, hay un detalle que llama la atención y podría ser una filtración de lo que veremos en la película.

En la espalda lleva el libro de Vishanti, el cual cuenta con una larga lista de hechizos. ¿Será un guiño a un combate entre la magia expuesta en Vishanti contra el Darkhold de Scarlet Witch?

POSSIBLE FIRST LOOK AT THE DR STRANGE SKIN 👀 pic.twitter.com/bXrM2WeY85 — HYPEX (@HYPEX) March 19, 2022

