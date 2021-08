Fortnite: creadores de Among Us se pronuncian por el plagio de Epic Games

¿Será que Fortnite es inmune a las críticas? El Battle Royale desarrollado por Epic Games vuelve a ser acusado de plagio al lanzar un nuevo modo que es prácticamente Among Us, el título creado por Innersloth en 2018. Los desarrolladores de esta última compañía no tardaron en pronunciarse por el supuesto caso de plagio.

Al igual que Among Us, el Modo Impostores consiste en dos equipos, compuestos por ocho Agentes y dos Impostores, y los jugadores deberán descubrir a los saboteadores antes de que mueran todos los Agentes. Prácticamente, la dinámica es la misma que el juego de Innersloth con los tripulantes y los asesinos.

Gary Porter, miembro de InnerSloth, publicó una imagen del mapa de Fortnite Impostores comparándola con la del mapa original de Among Us, The Skeld. Aunque hayan algunas diferencias, el parecido es obvio entre ambos escenarios.

“No tenemos problemas con añadir mecánicas/gameplay que es similar a otros juegos, la industria siempre lo ha hecho. El concepto de Among Us tampoco es nuevo, ya que es Mafia/Hombre Lobo. Con lo que sí tenemos problema es con cómo lo hace Epic”, dijo Porter sobre el plagio.

Among Us vs. Fortnite | Publicación de Porter en Twitter

Directivo compara los mapas de ambos juegos en redes sociales

Victoria Tran, directora de comunidad de Among Us, también se pronunció al respecto.

“Hubiera sido realmente genial colaborar. Al igual que la mecánica del juego, bien, eso no debería ser controlado, pero al menos incluso diferentes temas o terminología hacen que las cosas sean más interesantes”, señaló.

Basta con revisar la descripción oficial de nuevo modo de Fortnite para descubrir que la similitud con Among Us es evidente.

“Completa las tareas como calibrar cofres y llamas, reparar el autobús de combate y entregar informes de la tormenta para analizarlos. Termina vuestras tareas rápido y prestad atención a la hora de buscar de impostores o aliados eliminados. Completa todas las tareas o vota para echar a todos los impostores y así conseguir la victoria para la OI”.

