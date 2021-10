Siguen las expectativas sobre lo que llegará a Fortnite en las próximas fechas. El parche 18.20 no fue del agrado de la comunidad, debido a que el material añadido no satisfizo a los jugadores más exigentes. No osbtante, la desarrolladora Epic Games estaría preparando los mejores añadidos para la actualización 18.21

El minero de datos HYPEX publicó en Twitter varios datos sobre lo que sucedería en el mapa con el nuevo parche 18.21. Se estima que la publicación del parche está programada para la próxima semana, el martes 19 de octubre.

HYPEX agrega que uno de los posibles contenidos del parche tendría que ver con una nueva localización que consistiría en una ciudad formada por cubos. Además, los cubos morados del mapa llegarían al centro y serán el lugar para un minievento.

HYPEX comentó los futuros cambios de Fortnite

¿Qué tan cierta es toda esta información? Estos datos provienen de un filtrador, por lo que no hay nada oficial sobre lo que llegará a Fortnite en los próximos días. Por lo tanto, los rumores ya cuentan sobre la futura aparición de Spider-Man y Naruto. Hasta que no haya nada oficial, solo queda esperar hasta nuevo aviso por parte de Epic Games.

FORTNITE | Mapas inspirados en “El juego del calamar”

Luz roja luz verde

Como sugiere el nombre, los jugadores deben caminar cuando la luz está verde y detenerse cuando se pone roja en este mapa. El objetivo es pasar al robot antes de que se acabe el tiempo. Los jugadores serán eliminados si se mueven durante la luz roja. Código de mapa: 6796-5852-0804

El puente de cristal

El minijuego Glass Bridge es ciertamente un desafío, porque los participantes solo pueden confiar en su suerte. A 16 jugadores se les asignan números aleatorios y deben cruzar el puente antes de que se acabe el tiempo.

Con cada paso, un vidrio del puente se rompe. Saltar sobre el vidrio equivocado hará que los jugadores se caigan y sean eliminados. Código de mapa: 2865-1481-0812

