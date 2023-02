Después de la actualización v23.30 en Fortnite, hay un detalle con los skins que muy pocos se han percatado. No se trata de un error que ponga en peligro el equilibrio de las partidas, pero sí de algo bastante molesto y hasta “terrorífico”. Será mejor que lo veas por ti mismo para que saques tus propias conclusiones.

El youtuber GKI, conocido en la comunidad de Fortnite por compartir glitches, ha descubierto que hay un fallo en el diseño de VI, agregada al juego en el Capítulo 2 - Temporada 5 como parte del Drift Tracker Set. Las imágenes muestran cómo el rostro del personaje se altera al momento de hacer emotes. El efecto sucede con cualquiera de ellos y es bastante desagradable.

Como dijimos al inicio, no se trata de un hack que los jugadores de Fortnite pueden aprovechar para ganar las partidas, sino algo tan simple como el diseño. Parece que los ojos del skin no están coordinados con el rostro en general, haciendo que estos se muevan independientemente. No sabemos si es que se trata de algo adrede, pero imaginamos que Epic Games atenderá este error en un próximo parche.

Aquí compartimos las imágenes de GKI publicadas en YouTube. En menos de una hora, la publicación ha superado las 14 mil reproducciones. Los espectadores comentaron que el mismo error sucede con Joni The Red al ejecutar cualquier gesto.

Fortnite está disponible en PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, móviles y consolas de la generación pasada.

FORTNITE | Los skins con los hitboxes más grandes

El primero que debes tener en cuesta es Doom Slayer, que apareció en Fortnite Capítulo 4 - Temporada 1. La razón de que tenga un hitbos más grande se debe a la pesada armadura que caracteriza al clásico personaje de los shooters en los 90.

Un obvio candidato es Hulk, cuyo diseño es fiel al de los cómics de Marvel y tan enorme como siempre lo recordamos. Su gran tamaño haría que tenga un hitbox más grande alrededor de su cuerpo, que puede ser fácil de disparar. Hay quienes igual usan el skin para demostrar lo buenos que son en combate.

Quien cierra es Thanos. Además de su enorme tamaño, el personaje lleva una armadura voluminosa y varios puntos alrededor del atuendo que podrían tener hitboxes más grandes que otros skins. La armadura pesada, el casco de Thanos y el Infinity Gauntlet se suman a una estructura más pesada que es imprecisamente más grande que otros conjuntos de Marvel, y la relación cuerpo-cabeza es algo sobre lo que los jugadores son extremadamente críticos.

