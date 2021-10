Fortnite: dónde encontrar a Bud The Mushroom en la Temporada 8

Fortnite Capítulo 2 Temporada 8 tiene un nuevo miembro que ha regresado a la isla. Bud the Mushroom está de vuelta y los jugadores tendrán que encontrar al personaje amigable para interactuar con él.

Agregado al juego en el Capítulo 2 Temporada 2, Bud the Mushroom cobró vida cuando los jugadores hicieron un emote frente a él. El hongo luego siguió al jugador por el mapa y lo curó continuamente

Los jugadores pueden localizar Bud the Mushroom en el granero de Madcap fuera del Corny Complex. Dos de estos hongos se pueden encontrar en esta ubicación y los jugadores deberán realizar cualquier gesto para despertarlos.

Sin embargo, a diferencia de antes, Bud the Mushrooms ya no seguirá a los jugadores por el mapa ni los curará. Los jugadores de Fortnite solo pueden hacerlos bailar con ellos, algo que no sucedía antes.

Sin embargo, los jugadores pueden consumir otros hongos pequeños alrededor de Bud para ganar escudos. Bud the Mushroom también es invencible en Fortnite Capítulo 2 Temporada 8. La mejor parte de los hongos en la Temporada 8 es que actúan como neumáticos y los jugadores pueden saltar sobre ellos para ganar algo de altura.

FORTNITE | Cómo obtener el skin The Batman Who Laughs

Actualmente, existen dos métodos principales para adquirir el skin The Batman Who Laughs, pero ninguno es gratuito, desafortunadamente. Batman y Fortnite han tenido un crossover en los cómics bastante exitoso (que posiblemente sea canon para el multiverso de DC) y ahora están lanzando la trama de The Batman Who Laughs.

Con ese cómic viene un código gratuito para el skin de The Batman Who Laughs. Sin embargo, en realidad no es gratis, ya que el cómic cuesta alrededor de US$5, pero en general es bastante barato para una nueva skin. Muchos jugadores ya han canjeado el código y han comenzado a usar el atuendo.

El otro método está en la Tienda de artículos, donde la máscara cuesta 1,500 V-Bucks. La piel vendrá con un brillo trasero, pero también habrá un pico y un planeador a la venta junto a él. Es muy probable que haya un paquete para todos estos elementos juntos.

