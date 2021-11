La desarrolladora Epic Games hace varios cambios y correcciones a Fortnite. El parche 18.30.1 de la Temporada 8 Capítulo 2 ha sido lanzado novedades como el Icy Grappler y la Combat Pistol, así como dos nuevos NPC. Ember es uno de esos nuevos NPC que aterriza en la isla y trae consigo una nueva línea de misiones.

Ember, que debutó en el Pase de Batalla de la Temporada 8 del Capítulo 1 (Nivel 71), hará su debut como NPC en Fortnite y traerá la última línea de misiones y una oportunidad para que los jugadores continúen subiendo de nivel.

Ember se puede encontrar al oeste del huerto, un punto de referencia introducido en Fortnite Capítulo 2 Temporada 1. El huerto se encuentra al noreste de Corny Crops y era un área popular para el desafío donde los jugadores de Fortnite tenían que comer una manzana y un plátano.

Una vez que los jugadores están allí, pueden dirigirse hacia el oeste y escalar la colina y Ember estará esperando allí para ofrecerles nuevas misiones.

La misiones de Ember en Fortnite son las siguientes:

Destruye una chimenea en Lazy Lake, Craggy Cliffs, Holly Hedges o Pleasant Place (0/1)

Prende fuego a una estructura (0/10)

Emita a menos de 5 m de un vehículo que está humeando (0/1)

Enciende a un oponente con un frasco de luciérnagas (0/1)

Curación de una fogata (0/15)

FORTNITE | Nuevo mapa

La imagen filtrada no se parece en nada a cómo se vería un mapa de Fortnite. En segundo lugar, no hay nada que lo respalde, ya que esta no es una imagen oficial de Epic Games. En cambio, el mapa del Capítulo 3 filtrado es más un concepto.

Independientemente de todas las controversias, el mapa del Capítulo 3 de Fortnite es la filtración más fuerte que tenemos. No solo pinta una imagen de cómo se verá el mapa después de que termine el capítulo actual, sino que también tiene algo de información sobre la historia.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.