Fortnite: el popular Battle Royale troleo a sus usuarios con el Rickroll.

En la madrugada del día de hoy llegó al juego un gesto del Rickroll, un popular meme de internet. Sin embargo, la forma en como promocionó Epic Games el gesto a sus usuarios terminó con un troleo.

KnowYourMeme, una popular base de datos de memes en la Internet, el Rickroll es una broma que consiste en poner un enlace que nos dirige al video de la canción de 1987 ‘Never Gonna Give You Up’, de Rick Astley. Esta broma tuvo mayor popularidad en 2007.

Esto ha sido lo que ha hecho Epic Games exactamente, para promocionar este nuevo gesto para todos los usuarios de Fortnite Battle Royale. A continuación, te ponemos el video:

#FortniteChapter2 anuncia "un nuevo traje del copón". Al hacer clic en él pasa esto: pic.twitter.com/5ULHPdUr9t — Rubén Martínez Botella (@ruvenmb) February 15, 2020

En la sección de noticias se anunció un ‘nuevo traje del copón’. Al seleccionar el gesto, donde supuestamente podemos comprarlo, rápidamente nos lleva al lugar de la tienda donde se podrá comprar el gesto ‘Never Gonna’, que es el nombre que ha recibido el gesto en el videojuego.

Epic Games nos tiene acostumbrados a realizar este tipo de sorpresas, que para muchos fanáticos resulta muy atractivo.

