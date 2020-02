Fortnite: Epic Games menciona que las estadísticas brindadas por ‘SuperData’ no son exactas.

Muchos fanáticos fueron testigos de las estadísticas brindadas por ‘SuperData’ a inicios de año. Esta web se encarga de medir las ganancias de diferentes títulos como Fortnite, el Battle Royale de Epic Games.

En la mañana del día de hoy, Epic Games ha lanzado un comunicado en contra de SuperData, haciendo alusión que sus datos no son exactos. “SuperData no tiene ni ha tenido nunca acceso a los ingresos de Fortnite”, mencionó la compañía. “Y sus informes no reflejan con precisión los resultados de Fortnite”

“Estamos decepcionados con el hecho de que SuperData ha publicado repetidamente informes extremadamente erróneos sobre Fortnite basados en lo que creemos es una metodología de trabajo cuestionable”, añadieron en su comunicado. Recordemos que en enero del presente año, la empresa de análisis publicó un informe donde Fortnite figuraba como líder en los títulos digitales más exitosos del 2019.

“Aunque no hacemos ni haremos públicos los datos sobre los ingresos de Fortnite, sí diremos que los informes de SuperData no se ajustan a la realidad”, finalizó Epic Games.

Sin embargo, la respuesta de ‘SuperData’ no tardó en llegar. La compañía de análisis respondió que ellos hacen uso de “metodología y proceso de validación ya probados”. Es decir, tratan de acercarse lo más posible a la realidad.

Epic Games ha vuelto a publicar comentarios polémicos en sus redes oficiales. Hace unos días, Tim Sweeney comentó que Android es un “sistema abierto falso”, y iOS “es aún peor”.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY