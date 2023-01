Un puñado de videojuegos logran meterse entre aquellos que dejarán su huella en la historia. Minecraft, CS: GO, Haalf- Life, Tetris son solo algunos nombres que están en el imaginario popular cuando uno se refiere a la industria de los juegos.

En los últimos años, por ejemplo, no debería subestimarse el impacto que ha tenido el desarrollo del género Battle Royale. Varios desarrolladores encontraron en este género una mina de oro y aparecieron importantes juegos como PUBG, Free Fire, Danger Zone de CS: GO. No obstante, hay uno que se destaca entre todos: Fortnite Battle Royale.

Epic Games se vio obligado a reinventar su survival debido a que las ventas no acompañaban y terminaron convirtiendo su shooter en un Battle Royale. Gracias a este videojuego y las ventas de Unreal Engine, ahora cuentan con una de las tiendas virtuales más descargadas en el mundo.

Richard Tyler Blevins, más conocido como “Ninja”, también encontró en Fortnite una plataforma para dar el gran salto en su carrera. Por este motivo, defendió al videojuego en una discusión en redes sociales.

Fortnite es uno de los mejores juegos de la historia

“Este no es un juego de niños, amigo (…) No porque muchos chicos lo jueguen [significa que sea un juego para niños]. Mira Minecraft, hay muchas personas mayores que lo juegan ahora. ¿Sabes cuál es un juego para niños? La Isla de Hello Kitty”, comentó el streamer.

Incluso, “Ninja” se atrevió a calificar el shooter de Epic Games como “uno de los mejores juegos jamás inventados”.

Great argument. Grown men nitpicking at what’s a kids game and whats not. Theyre all games— just enjoy em — Mayer Mizrachi (@Mayer) January 5, 2023

Recordemos que Fortnite ya no es solo un videojuego, sino que se ha convertido en un punto de reunión de jóvenes, el cual ha sido utilizado por diferentes marcas y artistas para la promoción de música y películas.

