Cuidado con las promesas de XP infinita en Fortnite, porque la desarrolladora Epic Games está baneando a quienes se aprovechan del fallo del sistema. Conoce de qué se trata para no caer en el error.

El error sucede en el “Modo Creativo” de Fortnite, un sitio en el que los jugadores pueden crear mapas personalizados para la comunidad. El problema en cuestión es con el “sistema de menciones”, que permite a los creadores de los mapas hacer que los jugadores ganen experiencia por realizar los desafíos.

Lo que hacen los creadores de mapas en Fortnite es otorgar puntos XP a los jugadores por hacer nada como estar sobre el agua, y eso es algo que Epic Games está persiguiendo para motivar la competitividad.

FORTNITE | Truco por el que te pueden banear

Epic Games determinó que esta práctica infringe las normas de Fortnite y por lo tanto está baneando a quienes usen el método para ganar XP de manera excesiva.

Actualmente el sistema de menciones de los mapas personalizados está deshabilitado por lo que ya no se podrá obtener experiencia al jugar en mapas creados por los jugadores.

FORTNITE | Save the World

Los jugadores de Fortnite ahora pueden ganar Battle Pass XP jugando al modo Save the World y después de la frustración continua de no poder subir de rango, Save the World podría ser un lugar nuevo para pasar el rato y progresar en un Battle Pass que actualmente está lleno de cosméticos exclusivos.

Sin embargo, Save the World perdió su relevancia y en 2021 casi nadie seguía jugando. Epic Games aún no ha eliminado el modo del juego y, en cambio, en el Capítulo 2 de la Temporada 8, agregaron una función de XP que podría ayudar a devolverlo a la palestra.

