Actualmente, nadie duda de que Fortnite es el videojuego más popular del mundo. Esto ha sido demostrado por sus grandes ingresos en el 2018, en el cual llegó coronarse como el juego más lucrativo del año. Sin embargo, en el 2019 volvió a estar en el primer lugar, pero no logró superar lo ganado en el año anterior.

Según Superdata, Fortnite logró recaudar 1.800 millones de dólares en el 2019. Esto es una cifra muy importante para Epic Games, puesto que generaron 25% menos que los ingresos obtenidos en el 2018. Según el portal, mencionan que esto es una consecuencia de estabilización, ya que las mayores cifras se dieron en el año de su estreno.

Por otro lado, según el analista Jesse Divnich, mencionó que los usuarios de Fortnite se encuentran aburridos de las nuevas actualizaciones que se están presentando. Debido a esto, se explica ese 25% menos de ingresos. Posiblemente, los jugadores del popular Battle Royale dejen de comprar objetos en la tienda del videojuego.

Tocando el mismo tema, Pokémon GO, videojuego que llegó a las tiendas digitales de iOS y Android en el 2016, ha logrado mejorar sus ingresos a tal punto de alcanzar los 1.400 millones de dólares. Situándonos fuera del mundo free to play; FIFA 19, Call of Duty y GTA V, han logrado situarse en el ránking como uno de los juegos que más ingresos generaron en el 2019.

