La Temporada 6 de Fortnite ha introducido a los animales salvajes, los cuales pueden ser domesticados o cazados para la elaboración de armas y demás artículos.

El lanzamiento de Fortnite Season 6 estuvo marcado por la presentación de The Foundation, que estabilizó el Zero Point. Sin embargo, antes de que The Foundation pudiera sellar el Zero Point, el reactor inestable envió un pulso masivo a través de la isla, convirtiéndola en un escenario primitivo.

La lista de animales disponibles en Fortnite Temporada 6 está compuesta por jabalíes, pollos, ranas y lobos. Solo los jabalíes y los lobos pueden ser domesticados por ahora. Los pollos y las ranas pueden ser útiles para recolectar huesos y carne durante el transcurso de una partida.

La domesticación de jabalíes y lobos es sencilla. Los animales salvajes están configurados para atacar a los jugadores cuando son detectados, por lo que se recomienda elaborar la capa del cazador para reducir el riesgo de ser descubierto.

Se aconseja, además, atraer a los jabalíes y lobos con comida antes de intentar domesticarlos. Esto hará que el animal se distraiga mientras el jugador se acerca y lo domestica.

Aunque los jabalíes pueden ser atraídos con artículos colectables en Fortnite Season 6, es absolutamente necesario atraer a los lobos con carne cruda (disponible en pollos y jabalíes).

Los lobos pueden hallarse en el Bosque de los Lamentos y en algunas zonas boscosas en general.

FORTNITE | Las mejores armas legendarias

El SMG Compacto Legendario contiene mucha munición, dispara rápidamente y no tarda demasiado en recargarse.

contiene mucha munición, dispara rápidamente y no tarda demasiado en recargarse. Menos útiles al comienzo de una partida, los rifles de francotirador Legendary Bolt Action se convierten en el mejor amigo de un jugador una vez que el círculo comienza a cerrarse. El arma es capaz de derribar oponentes a larga distancia con un disparo bien colocado.

se convierten en el mejor amigo de un jugador una vez que el círculo comienza a cerrarse. El arma es capaz de derribar oponentes a larga distancia con un disparo bien colocado. El Rifle de Asalto Pesado (también conocido como SCAR) Legendario es la mejor de todas en Fortnite. Los jugadores pueden dominar el retroceso de cada disparo y domina los combates a corta y mediana distancia.

