Guía de Fortnite para encontrar a Sledgehammer y activar sus misiones

Llegan los nuevos personajes a Fortnite para que los jugadores tengan misiones con las que sumar puntos de experiencia. Entre los nuevos NPC disponibles en la isla, Sledgehammer es uno de los más buscados. Te contamos dónde ubicarlo para que sumes más XP en tus próximas partidas.

Sledgehammer, que debutó en el Pase de Batalla de la Temporada 5 del Capítulo 1 (Nivel 71), llega por primera vez a la isla junto a Ember y trae la última línea de misiones al juego. Los jugadores deberán encontrar a Sledgehammer y hablar con él.

Sledgehammer se puede encontrar debajo del punto de referencia Shattered Saucer en el campamento IO. Shattered Saucer, un hito que es el resultado directo de Operation Sky Fire (final de la Temporada 7), se puede encontrar justo al noreste de Holly Hedges y al sur de Believer Beach.

FORTNITE | Tutorial de las misiones Sledgehammer

Hay un pequeño campamento de IO allí que tendrá a Sledgehammer y su línea de misiones. Una vez que los jugadores se acerquen, el icono de chat familiar aparecerá en su minimapa.

Etapa 1: abre un cofre en Sideways

abre un cofre en Sideways Etapa 2: elimina diferentes tipos de monstruos de cubo en Sideways (3)

elimina diferentes tipos de monstruos de cubo en Sideways (3) Etapa 3: dañar a los monstruos del cubo con un arma de Sideways (150 de daño)

dañar a los monstruos del cubo con un arma de Sideways (150 de daño) Etapa 4: recoge piezas de Cube Monster (50)

recoge piezas de Cube Monster (50) Etapa 5: derrota a un Boss Cube Monster en Sideways

FORTNITE | Nuevo mapa

La imagen filtrada no se parece en nada a cómo se vería un mapa de Fortnite. En segundo lugar, no hay nada que lo respalde, ya que esta no es una imagen oficial de Epic Games. En cambio, el mapa del Capítulo 3 filtrado es más un concepto.

Independientemente de todas las controversias, el mapa del Capítulo 3 de Fortnite es la filtración más fuerte que tenemos. No solo pinta una imagen de cómo se verá el mapa después de que termine el capítulo actual, sino que también tiene algo de información sobre la historia.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.