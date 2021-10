Los filtradores de Fortnite se están volviendo locos con las filtraciones en este momento. Si bien algunos parecen demasiado ridículos para ser precisos, Epic Games ha demostrado una y otra vez que cuando se trata de colaboraciones, pueden hacer realidad cualquier cosa.

Si bien Naruto aún no se ha lanzado en el juego, las filtraciones del Capítulo 2 de la Temporada 9 sugieren que Spider-Man finalmente llegará a la isla de Fortnite. Sin embargo, puede haber un giro en esta historia que hará que muchos jugadores se sientan infelices.

Varias cuentas han publicado en Twitter filtraciones de un leaker anónimo, quien afirma Sony y Epic Games están actualmente en conversaciones para llevar a Spidey a Fortnite en la Temporada 9. Sin embargo, Epic Games aparentemente quiere que el atuendo sea exclusivo de PlayStation.

Los jugadores han estado esperando el lanzamiento del skin durante un buen tiempo. Esta filtración ha tocado la fibra sensible de algunos jugadores, especialmente aquellos que no tienen una consola PlayStation.

Sin embargo, con la tercera entrega de la película de Spider-Man próximamente, el traje del héroe arácnido probablemente seguirá las mismas líneas que el traje de Venom lanzado esta temporada.

FORNITE | Dónde encontrar a Bud The Mushroom

Agregado al juego en el Capítulo 2 Temporada 2, Bud the Mushroom cobró vida cuando los jugadores hicieron un emote frente a él. El hongo luego siguió al jugador por el mapa y lo curó continuamente

Los jugadores pueden localizar Bud the Mushroom en el granero de Madcap fuera del Corny Complex. Dos de estos hongos se pueden encontrar en esta ubicación y los jugadores deberán realizar cualquier gesto para despertarlos.

Sin embargo, a diferencia de antes, Bud the Mushrooms ya no seguirá a los jugadores por el mapa ni los curará. Los jugadores de Fortnite solo pueden hacerlos bailar con ellos, algo que no sucedía antes.

