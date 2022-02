Fortnite parece un juego sencillo y en teoría lo es. No hay mucha ciencia detrás, aunque los jugadores más experimentados saben que no es así dependiendo del arma que emplees en las partidas. Hay algunas que son muy fáciles de usar que otras. Si eres principiante, te recomendamos evitar estas armas para que te diviertas y no caigas en tiempo récord.

FORTNITE | Las armas más difícil de usar

Dado que los jugadores rara vez se quedan quietos, los rifles de francotirador se encuentran entre las armas más difíciles de usar en Fortnite. Requieren puntería estelar, sincronización, anticipación y precisión. Ha habido muchos francotiradores a lo largo de las temporadas y todos han sido difíciles de usar.

Reducir el daño en la versión actual de esta arma también aumenta la dificultad. Un tiro en la cabeza ya no eliminará a un jugador de Fortnite con un escudo completo y una barra de salud.

La Striker Pump Shotgun, por naturaleza, son un arma difícil de usar. Si los jugadores de Fortnite fallan su primer tiro, puede ser el final de una batalla. Inflige mucho daño, pero la velocidad de disparo es tan lenta que un error puede acabar con él.

Eso es especialmente cierto con esta arma, porque es la peor versión de las armas Pump Shotgun.

El Hand Cannon requiere la mayor habilidad para ser utilizado de manera efectiva. Se dispara lentamente y tiene un cargador pequeño. También utiliza balas pesadas, uno de los tipos más raros. Requiere buena puntería y tiene que ser de corta distancia moderada, lo cual es difícil.

El arma no está actualmente en Fortnite, aunque es posible que regrese. Eso les daría a los jugadores otra arma para mostrar sus habilidades y proporcionaría una alternativa a las escopetas.

