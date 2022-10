The Dip fue uno de los emotes más polémicos en Fortnite Capítulo 3 - Temporada 3, debido a que el movimiento del personaje hace que puedas evitar los disparos del rival al dejarte caer completamente al suelo. La desarrolladora Epic Games tomó en cuenta los comentarios y decidió hacer un pequeño cambio.

The Dip fue considerado por muchos como un emote “pay-to-win”, es decir, un artículo de pago que ofrece una ventaja considerable en el combate. Fue el youtuber GKI quien advirtió que el movimiento del emote ofrece cierta ventaja en los tiroteos a mediana distancia.

El movimiento de The Dip es sencillo: el jugador se tira por completo al piso por varios segundos para luego ponerse de pie. Actualmente, los jugadores no se pueden tumbar al suelo ni arrastrarse, ya que la dinámica de Fortnite consiste en saltar, agacharse y deslizarse, pero nada como tumbarse al suelo como The Dip.

GKI publicó hace unas horas que Fortnite nerfeó el emote para solucionar así las críticas contra The Dip. Como podrás notar, el movimiento ahora es más lento y deja al jugador expuesto a las balas por más tiempo. Epic Games no ha cancelado el movimiento por completo, pero sí hace que el jugador sea presa fácil de la puntería del rival. Ahora dependerá de ti si es que insistes con este pequeño truco.

Fortnite es un Battle Royale de tercera persona desarrollado por Epic Games y disponible para Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch y PC.

FORTNITE | ¿Qué es AFK?

El término AFK corresponde a las siglas en inglés de Away From Keyboard, que quiere decir lejos del teclado y consiste en la práctica de no prestar atención a la partida aunque el jugador esté conectado.

En Fortnite, y no exclusivamente para este videojuego, los mapas AFK son aquellos que ofrecen recompensas (en este caso, XP) de manera automática y constante mientras el jugador está alejado del teclado o control.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.