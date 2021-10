Fortnite no podrá jugarse en este país a partir de noviembre

Las cosas se acabaron para Epic Games, desarrolladores de Fortnite, en uno de los servidores más grandes del mundo para cualquier videojuego: China. La compalía anunció que dejará de dar soporte al servidor de dicho país tras las últimas restricciones gubernamentales.

A través de un comunicado, Epic Games adelantó que cerrará los servidores a lo largo de noviembre en China luego de que la administración de Xi Jinping limite el tiempo de juego para los menores de 18 años a 3 horas a la semana.

A partir del 1 de noviembre, Fortnite no permitirá crear o registrar cuentas para el juego, mientras que a partir del 15 de noviembre, Fortnite dejará de existir y desaparecerá del servidor chino.

Comunicado de Fortnite sobre China

Epic Games no ha precisado a qué se debe el cierre del servidor. Probablemente, las tres horas de juego por semana no es rentable para la compañía, por lo que prefiere no dedicar más recursos a jugadores poco constantes.

FORTNITE | Chapulín Colorado

El 1 de noviembre, se habilitará al Chapulín Colorado: “Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón... ¡Es El Chapulín Colorado!”, detalla la empresa.

El anuncio llegó junto a un divertido teaser en donde no solo se ve al personaje, sino que también a los demás participantes del Battle Royale con el traje rojo. Este evento conmemora el 51 aniversario del Chapulín colorado y llegará con todo este contenido.

El traje del Chapulín Colorado.

Agente Colorado.

Capitana Colorada.

Soldado Colorado.

Amazona Colorada.

Guerrero Colorado.

Héroe Colorado.

Heroína Colorada.

Defensor Colorado.

Defensora Colorada.

A su vez, podrás desbloquear en la tienda virtual la mochila y el Chipote Chillón como pico para romper las estructuras en el juego.

“El superhéroe cómico más grande de la televisión internacional celebra su 51.º aniversario uniéndose a la lucha en Fortnite. Este personaje creado por Roberto Gómez Bolaños es un superhéroe con un corazón de oro. Gracias a su poder para teletransportarse, detectar el peligro con sus antenas y la ayuda de sus superartilugios, siempre está listo para salvarnos. La torpeza bienintencionada del Chapulín lo convirtió en un personaje muy querido en toda Latinoamérica y el resto del mundo”, añade el blog de Fortnite al respecto.

