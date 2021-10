Fortnite Battle Royale ha comenzado a introducir a varios personajes externos a la historia del juego en el último parche. El último en ser presentado fue el Chapulín Colorado, quien llegará oficialmente al título de Epic Games el 1 de noviembre.

El popular superhéroe mexicano prestará su traje rojo para los diferentes personajes de Fortnite. Así como también, Epic Games habilitará la mochila y el chipote chillón.

Pero no es el único personaje que llega al juego. Los rumores indican que hay otros dos que están en la mira de la desarrolladora. Jinx, de League of Legends, es una de ellas, aunque no se ha compartido mucha información al respecto.

El otro personaje llega e un anime. Se trata de Naruto (en su versión de niño). El dataminer HYPEX afirma que ha encontrado elementos de la serie japonesa en el código del videojuego.

Asegura que se introducirá al personaje en noviembre de este año. Naruto, por lo pronto, lleva el nombre clave de ‘Headband’ en el código del juego y se le ha dado la etiqueta de “HeadbandS” y “HeadbandK” a sus atuendos secundarios.

