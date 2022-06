Fortnite ha mantenido su enfoque centrado en el usuario desde su lanzamiento. Es así como Epic Games apostó por el juego cruzado desde sus inicios para que la comunidad tenga más chances de llenar los servidores e impedir así que una consola se lleve todo el monopolio del Battle Royale. Sin embargo, hay una buena razón para desactivar el juego cruzado en tus próximas partidas.

Un usuario de Reddit, identificado como u/engineeraorborne, compartió en un foro de Reddit por qué puedes mejorar tu experiencia en Fortnite si es que desactivas la función de juego cruzado. Compartimos su testimonio:

“Casi siempre juego con mi esposa, y ella está en una PS4 y yo en una XBOX, así que no mantendré esta configuración, pero quería probarla y ver si se sentía diferente. Y sí que lo hizo. No quise ganar la partida, pero sin siquiera intentarlo obtuve 11 muertes antes de que un francotirador me eliminara. Observé el resto de la partida y el mismo francotirador eliminó a casi todos los 9 jugadores restantes”.

“No soy un jugador horrible, pero se me conoce por hacer algunas salidas rápidas, pero el juego en este partida me dijo mucho. Me gustaría que solo tuvieran una opción solo para consola para unirse a los lobbies. Lo entiendo, hay muchos jugadores de consola geniales, pero sería bueno tener las opciones para jugar sin jugadores de computadora si lo desea”.

Muchos jugadores de Fortnite sostienen que los jugadores de PC tienen una ventaja sobre la consola, y esto es algo que se replicó en los comentarios de la publicación de Reddit. Los jugadores también destacaron el largo tiempo de cola mientras emparejaban en el lobby solo para consola. La cantidad de bots también es una preocupación.

FORTNITE | Publicación original

Si bien la mayoría sostiene que los jugadores de PC interrumpen el juego, la solución de SBMM (emparejamiento basado en habilidades) de poblar el lobby con bots tampoco es excelente. Al final, son los jugadores de consola los que sufren. A pesar de todo esto, un jugador en los comentarios demostró empíricamente que la razón de esta interrupción no son los jugadores de PC. En cambio, son los jugadores poco calificados los que desactivan la función de juego cruzado para evitar partidos contra jugadores de PC.

