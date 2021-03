Hay un montón de misiones poco comunes en la Temporada 6 de Fortnite que permiten a los jugadores ganar 12 500 XP al completar cada una de ellas. No obstante, las misiones poco comunes no se revelan todas a la vez. Los jugadores solo pueden ver una misión específica cuando están cerca de lograrla y no hay un método para descubrirlas todas.

Las misiones poco comunes en Fortnite también se pueden denominar misiones misteriosas, y esta dinámica hace que sea extremadamente difícil para los jugadores determinar qué acciones deben realizar para completar una misión específica.

Algunas de las misiones poco comunes en Fortnite que recompensan 12 500 XP son:

Registra 50 cajas de munición

Inflige 250 de daño a un vehículo con jugadores sentados dentro

Consigue 75 eliminaciones usando un explosivo.

Viaja 75 000 unidades a pie

Inflige 25 000 de daño desde arriba

Dado que hay casi 50 misiones poco comunes en Fortnite que los jugadores pueden completar, los usuarios pueden ganar fácilmente más de 500 000 XP simplemente jugando y explorando todos los aspectos disponibles en el mapa.

FORTNITE | Dinosaurios en la isla

Los dinosaurios son los nuevos animales de Fortnite Temporada 6 que definitivamente tendrán un impacto decisivo en las partidas en general. Además de infligir gran daño a los jugadores, los dinosaurios son muy rápidos y hábiles en el campo de batalla.

Los dinosaurios de Fortnite infligen de 25 a 30 daños con cada golpe, lo que hace que sea extremadamente difícil para los jugadores sobrevivir contra una manada. La recomendación es contar con la capa del cazador o con carne cruda para evadirlos sin problemas.

Epic Games se ha asegurado de que los jugadores puedan encontrar dinosaurios en toda la isla de Fortnite. Puedes encontrarlos en los alrededores de Spire Guardians, dentro de Weeping Wood y cerca a los bordes de las regiones temáticas de la Temporada 6.

