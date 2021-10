Fortnite reconoce haber copiado Among Us y ofrece colaboración en Twitter

Fortnite admitió tácitamente haber copiado el juego viral Among Us a través de un tweet reciente en un giro repentino de los acontecimientos. Los desarrolladores lanzaron el modo Impostors en Fortnite hace un tiempo, que rápidamente se convirtió en el LTM más popular. También es una excelente manera de ganar XP en la Temporada 8.

Aunque es evidente que Impostors LTM se inspiró en Among Us, Epic Games nunca acreditó oficialmente a InnerSloth. Sin embargo, el usuario oficial de Fornite tuiteó a Inner Sloth recientemente y ofreció una colaboración.

Todo comenzó cuando los desarrolladores anunciaron recientemente que las actualizaciones para el modo Impostors llegaron con 18.20. Por primera vez, etiquetaron Among Us y admitieron que el juego multijugador independiente está inspirado en el popular título.

Conversación de Fortnite y Among Us en Twitter

Además, Epic Games ha solicitado una colaboración oficial con Inner Sloth. El identificador Among Us también respondió al anuncio. Pronto, esta conversación se convirtió en un discurso en toda regla.

Por supuesto, toda la conversación está planificada de antemano. En consecuencia, es seguro asumir que los desarrolladores de ambos títulos planean algo grandioso con este próximo proyecto.

FORTNITE | Mapas inspirados en “El juego del calamar”

Luz roja luz verde

Como sugiere el nombre, los jugadores deben caminar cuando la luz está verde y detenerse cuando se pone roja en este mapa. El objetivo es pasar al robot antes de que se acabe el tiempo. Los jugadores serán eliminados si se mueven durante la luz roja. Código de mapa: 6796-5852-0804

El puente de cristal

El minijuego Glass Bridge es ciertamente un desafío, porque los participantes solo pueden confiar en su suerte. A 16 jugadores se les asignan números aleatorios y deben cruzar el puente antes de que se acabe el tiempo.

Con cada paso, un vidrio del puente se rompe. Saltar sobre el vidrio equivocado hará que los jugadores se caigan y sean eliminados. Código de mapa: 2865-1481-0812

