La desarrolladora Epic Games lanzó hoy, 5 de mayo, el Fortnite Batman Zero Bundle, por lo que los jugadores del Battle Royale están dedicados a conseguir los nuevos artículos cosméticos dedicados a uno de los superhéroes más populares de DC Comics.

La primera entrega del cómic Fortnite Batman Zero Point, publicada el 20 de abril, reveló una nueva ubicación en la Temporada 6 del videojuego. Después de la actualización v16.30, se agregó un nuevo PDI ubicado al sur de Slurry Swamp, el cual es conocido como Batshack.

El paquete Fortnite Batman Zero ahora está disponible en la Tienda de artículos, y los jugadores pueden adquirirlo por 2100 V-Bucks. Los cosméticos incluyen el atuendo de Batman Zero, Batman Zero Wing Glider y el Grappling Axe. Los jugadores que opten por el paquete Batman Zero obtendrán los mismos cosméticos con una pantalla de carga adicional de Batman Zero.

Los cosméticos Fortnite Batman Zero requerirán que los jugadores gasten un poco de sus ahorros. El traje de Batman Zero cuesta 1500 V-Bucks, mientras que las alas Batman Zero están disponible por 1200 V-Bucks. El Grappling Axe, por su parte, tiene un precio de 800 V-Bucks. El paquete, cuyo precio es de 2100 V-Bucks, tiene una pantalla de carga adicional.

Artículos del paquete Batman Zero

Cabe precisar que los jugadores que compraron los cómics Fortnite Batman Zero Point fueron recompensados con el Batman Zero Wing. Además, según el dataminer ShiinaBR, estos jugadores recibirán un descuento adicional por los cosméticos de Batman.

FORTNITE | Spotify Premium gratis

Aquellos interesados solo tendrán que acceder a la tienda de objetos para adquirir su suscripción. Allí, en Fortnite, verás un botón que informa sobre la suscripción al club. En caso no lo halles, simplemente has estos pasos:

Primer deberás ingresar a la página oficial de Epic Games .

. Allí deberás ingresar o loguear tu cuenta. En caso no tengas una, créate un usuario con tu correo electrónico o Facebook.

Los paquetes de club mensuales siempre contienen un nuevo atuendo junto con al menos un accesorio. Todos los objetos son exclusivos para los miembros del Club de Fortnite.

Si es la primera vez que te inscribes, te saldrá un comunicado donde se te informa que tu cuenta asociada al juego obtendrá 3 meses gratis.

Ahora simplemente anda a Spotify y logueate con el mismo correo de Fortnite.

Cuando lo abras, notarás que se te darán 3 meses gratis de Spotify, de forma tal que podrás escuchar música sin publicidad y se te permitirá avanzar no aleatoriamente.

