Fortnite Temporada 6: las zonas en las que no vale la pena aterrizar en tus partidas

Fortnite Chapter 2 Season 6 está en pleno auge, tanto que los jugadores ya están compartiendo en redes sociales y foros especializados cuáles son sus lugares favoritos para aterrizar en sus partidas. No obstante, hay otro montón de lugares que simplemente no valen la pena ni para los más novatos en el Battle Royale.

La Temporada 6, llamada Primal, está disponible actualmente en Fortnite y los jugadores avanzan a través de los primeros 100 niveles del pase de batalla. Si bien hay ubicaciones nuevas, los jugadores más intensos prefieren zonas Colossal Crops, Boney Burbs y Pleasant Park para conseguir bajas fáciles y un loot considerable.

Sería un error caer allí si es que no sabes cómo defenderte o no tienes los recursos suficientes para la batalla. No obstante, es igual de frustrante caer en una zona donde no hay acción ni nada que valga la pena.

Jugadores no recomiendan esta zona en las partidas

Según los jugadores de Fortnite, las zonas en las que no hay razones para caer desde el autobús volador son Coral Castle y Steamy Stacks, ambas ubicadas hacia el borde del mapa. Allí hay pocos cofres y casi nulas oportunidades de saqueo.

Si los jugadores buscan participar en la batalla de inmediato o disfrutar de un paisaje agradable depende completamente de su estilo de juego preferido.

FORTNITE | Armas que nunca debieron llegar al juego

Misiles guiados

Si bien los lanzacohetes son armas poderosas en el juego, ninguno ha sido tan poderoso como el lanzador de misiles guiados. El elemento se eliminó del juego apenas un mes después de su lanzamiento. Luego fue nerfeado y traído de nuevo solo para ser guardado.

Zapatron

El arma se agregó originalmente en la Temporada 0, con el lanzamiento de Battle Royale e incluso se eliminó 30 minutos después del lanzamiento. El Zapatron era un rifle de francotirador que disparaba pernos eléctricos en lugar de balas. Lo peor (o lo mejor, según quién tenga el arma) mataba a los rivales de un solo disparo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.