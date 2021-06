La desarrolladora Epic Games lanzó recientemente Danger Frog Wrap en Fortnite Season 7. Desde que los desarrolladores revelaron la noticia, los jugadores se han estado preguntando cómo hacerse con el skin.

Fortnite a menudo lanza skins exclusivos para los jugadores, y Danger Frog Wrap no es una excepción. El segmento Battle Royale de Epic se ha mantenido como uno de los juegos más populares en la comunidad, ya que con frecuencia lanza varias recompensas y cosméticos en el juego.

Los jugadores de Fortnite pueden reclamar Danger Frog Wrap canjeándolo en el juego. Aquí te contamos todo el proceso.

FORTNITE | Guía para el Danger Frog Wrap

El Danger Frog Wrap es uno de los elementos más raros del juego que aún no se ha lanzado. Epic ha publicado los envoltorios exclusivamente para streamers y creadores de contenido de Fortnite.

Los creadores de contenido de Fortnite están dando códigos para canjear el Danger Frog Wrap durante las transmisiones en vivo. Los loopers pueden obtener estos códigos en Fortnite desde este enlace.

Nuevo skin de arma para Fortnite

El artículo de Danger Frog Wrap fue revelado accidentalmente por el editor hace unos días. Sin embargo, el tweet fue eliminado instantáneamente después de que los desarrolladores se dieran cuenta de su error. Actualmente, los códigos del Danger Frog Wrap no están disponibles en ningún otro lugar.

Mientras tanto, Epic Games anticipa que pronto presentará el codiciado Danger Frog Wrap en la tienda de artículos y podrá reclamarse a cambio de unos cientos de V-Bucks.

