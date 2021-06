Fortnite Temporada 7: las peores armas del Battle Royale de Epic Games

Fortnite se define por sus armas. Cuando tienes buenas armas en tus partidas, el juego se hace más sencillo. Naturalmente, los jugadores buscan las mejores armas en el juego, por lo que la comunidad tiene una lista del arsenal más inútil de la Temporada 7. Veamos cuáles son las que deberás evitar para no fastidiar tu rendimiento.

Algunas nuevas incorporaciones de cada temporada han sido éxitos para los jugadores de Fortnite, pero otras no. No todas las armas nuevas son buenas o vale la pena usarlas, así que revisemos la lista con atención.

FREE FIRE | Peores armas de la Temporada 7

Una de estas armas es la Kymera Ray Gun, una de las adiciones más destacadas de la última temporada. La comunidad ya la tiene clara que no se compara con el Rail Gun, por lo que Kymera Ray Gun es considerado como un fracaso.

Las peores armas de Fortnite en la Temporada 7

Otra arma que los jugadores dejan regularmente frente a cofres abiertos recientemente es el Marksman Exotic Six Shooter. El revolver de seis tiros no era exactamente un favorito de los fanáticos y convertirlo en exótico no ha sido un gran movimiento para las dinámicas de los tiroteos.

Las peores armas de Fortnite en la Temporada 7

La siguiente pistola con la que los jugadores están decepcionados es la escopeta táctica. Considerada durante mucho tiempo como una de las mejores escopetas del juego, la escopeta táctica redujo el daño por velocidad de disparo. En lugar de tener que hacer el primer disparo para causar un gran daño, la escopeta táctica podría disparar mucho más rápido que eso, pero no es contundente.

El subfusil silenciado es otra arma que los jugadores dejan en el suelo. Los subfusiles son armas valiosas, especialmente en combate cuerpo a cuerpo. Aún así, el SMG silenciado es posiblemente el peor.

Las peores armas de Fortnite en la Temporada 7

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.