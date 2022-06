El sistema XP en Fortnite es tema de debate cada temporada, y las cosas no han cambiado para el Capítulo 3. El problema se complica cuando Epic Games ofrece recompensas tan buenas como la máscara de Darth Vader, motivando así la competencia y los kills en las primeras etapas de la partida.

Por suerte, hay héroes sin capa como Glitch King, el principal buscador de fallas en Fortnite, que ha encontrado un error de XP que puede ayudarte a subir de nivel en poco tiempo en tu Pase de Batalla.

Hay un mapa en particular que ofrece a los jugadores de Fortnite hasta 500 000 XP, lo que contribuirá en gran medida a desbloquear Darth Vader y los súper estilos posteriores. El código del mapa es 9496-3304-5859.

Para comenzar, los jugadores deben dirigirse al borde del mapa, donde encontrarán el botón “Tienda XP”. Esto los llevará a otra habitación. Luego pueden recolectar monedas matando pollos, extrayendo artículos y realizando otras actividades. Las monedas eventualmente se traducen a XP.

Después de hacer las fallas en este mapa, Glitch King obtuvo más de 500 000 XP. A partir de ahora, un nivel requiere 80 000 XP. El nivel 100 requiere que los jugadores obtengan la friolera cifra de 7 192 000 XP, por lo que estos 500 000 ayudarán.

FORTNITE | Cómo comprar V-Bucks

En primer lugar, la forma más fácil de adquirir V-Bucks es comprar un paquete ofrecido como complemento por los desarrolladores. Los jugadores simplemente pueden comprar el paquete en línea a través del sitio web oficial y la tienda.

La segunda opción para adquirir V-Bucks es comprar el Pase de Batalla, que contiene una gran cantidad de máscaras y otros artículos cosméticos junto con V-Bucks que se pueden reclamar a medida que el jugador asciende de rango en el juego.

La tercera opción ofrece V-Bucks gratis, pero hay una advertencia. Fortnite tiene un modo llamado Save the World que ofrece V-Bucks gratis solo por iniciar sesión y completar algunas misiones. Aquí está la trampa. Save the World solo ofrece V-Bucks gratis a los ‘Fundadores’, jugadores que obtuvieron el juego en su lanzamiento inicial. Además, el juego debe comprarse, por lo que esta opción no ofrece dinero gratis, excepto para algunos jugadores.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.