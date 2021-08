Free Fire: cinco cosas que debes evitar a la hora de jugar con randoms

Jugar con un escuadrón organizado es una forma divertida de experimentar Free Fire. Cada jugador sabe exactamente qué hacer, y completar partidas para asegurar un Booyah se vuelve fácil gracias al trabajo en equipo y la coordinación.

Sin embargo, no todas las partidas basadas en escuadrones salen según el plan cuando se juega con compañeros de equipo al azar, o mejor conocidos como “randoms”. Desde la falta de comunicación hasta problemas de ego, hay varios problemas que los jugadores enfrentarán durante la partida.

Si bien la mayoría de estos problemas no se pueden resolver cuando se juega con un escuadrón aleatorio, hay algunas cosas que se pueden evitar para garantizar el máximo tiempo de vida en Free Fire.

FREE FIRE | No ir de cara al enemigo

Cuando juegas con un escuadrón aleatorio en Free Fire, correr hacia un enemigo no terminará bien. Esto se debe a que algunos jugadores simplemente no ayudarán a sus compañeros de equipo. Mientras tanto, otros simplemente no saben qué hacer en tal situación.

De hecho, a menos que se haya detectado al equipo enemigo y otros compañeros de equipo abran fuego contra él, se debe evitar precipitarse al combate. Esto evitará que los jugadores sean derribados o eliminados.

FREE FIRE | No estrategias complejas

La planificación de estrategias complejas con compañeros de equipo al azar terminará en un desastre. Esto puede deberse a una falta de comunicación, un desacuerdo con un plan o una indiferencia generalizada hacia el trabajo en equipo.

La mejor estrategia es simplemente marcar ubicaciones en el mapa y moverse hacia ellas. Intentar ejecutar algo más complejo sin coordinación terminará en que el equipo se separe y se elimine.

FREE FIRE | Los randoms no manejan

Casi todos los jugadores que han jugado con un equipo aleatorio en Free Fire han experimentado el momento en que un compañero de equipo que conduce choca el vehículo o lo conduce directamente a una emboscada.

Dejar que jugadores al azar conduzcan con el equipo completo en el vehículo es una mala decisión. Es mejor buscar otro vehículo y seguirlo o caminar hasta el destino.

FREE FIRE | No saquear al aire libre

Uno de los principales inconvenientes de jugar con jugadores aleatorios en Free Fire es el hecho de que no brindan cobertura ni apoyo a los compañeros de equipo que están saqueando o tratando de prepararse.

Los jugadores deben evitar saquear al aire libre y siempre deben intentar saquear dentro de las estructuras. Esto se debe a que los compañeros de equipo aleatorios rara vez llaman o marcan a los enemigos cercanos.

FREE FIRE | No compartir botín

La regla de oro al jugar con jugadores aleatorios en Free Fire es nunca compartir buenas armas si no hay botín adicional por ahí. Aunque dar munición y botiquines está bien hasta cierto punto, los jugadores nunca deben renunciar a las armas de primer nivel .

Los jugadores aleatorios a menudo afirman que pueden disparar mejor con un arma determinada, pero la mayoría de las veces, terminan siendo eliminados. Esto se convierte en un problema por dos razones. En primer lugar, el enemigo ahora puede usar el arma. En segundo lugar, el jugador se queda sin una buena arma principal para usar.

