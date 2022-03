Garena, la empresa desarrolladora de Free Fire, basa el modelo de negocio de su app con los micropagos online. No obstante, hay un grueso de la comunidad que no cuenta con acceso a tarjetas de crédito; por ende, no puede hacer uso de las skins y armas que mejoran la experiencia de juego.

Por este motivo, hace varios años atrás, se introdujo herramientas para que todos los gamers puedan probar contenido gratuito sin la necesidad de pasar por la tienda virtual de la aplicación.

La primera modalidad es a través de las recompensas semanales, las cuales se entregan una vez que has iniciado sesión en el juego de forma diaria. Solo hace falta ingresar al app para poder reclamar loot temático.

La otra forma es a través de los códigos de canje. Se trata de códigos de letras y números que se publican cada día. Solo están disponibles por 24 horas y están vinculados a recompensas aleatorias.

FREE FIRE | Códigos de canje del 15 de marzo de 2022

CY7KG742AUU2

M68TZBSY29R4

FJ5T-64SQ-E123

FR65-RSFE-B6UM

F8JH-GFDU-GERT

F8H7-GFD6-YWJ3

F56B-7N8J-MKI7

FU6Y-54TG-D2U7

6C5S-43AE-Q1FR

F23E-R7F6-5TCR

FF3G-NMTG-OI8V

FC6X-TSGW-BEN4

FMK8-YHKI-87FY

FK56-OYH9-8G7F

F2ST-GWN4-TYHK

IG87-65S4-AEQW

Para poder realizar el reclamo, deberás copiarlos y pegarlos en el portal web del videojuego. Ten en cuenta que primero se tiene que iniciar sesión con tu cuenta de Google Play, así que no podrás enviar este contenido a un amigo.

FREE FIRE | Guía para canjear los códigos de recompensa

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

. Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

