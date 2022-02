¿Sabías que puedes saltarte los pasos de pago en Free Fire? La empresa desarrolladora Garena lanzó su aplicación en móviles Android y iOS como un free-to-play; no obstante, el app cuenta con micropagos online para poder adquirir elementos estéticos, como personajes, skins, armas y mascotas.

Por supuesto, durante mucho tiempo, la comunidad ha buscado la forma de saltarse los pagos y conseguir skins sin pagar. Por este motivo, la compañía introdujo las recompensas semanales y los códigos de canje.

En la primera modalidad solo debemos esperar que se actualicen las recompensas diarias del app. Es necesario iniciar sesión todos los días y reclamar el contenido estético gratuito. Estas son las últimas recompensas.

FREE FIRE | Agenda semanal del 9 al 15 de febrero

Miércoles 9 de febrero de 2022: Navegadora Cósmica

Jueves 10 de febrero de 2022: Ruleta mágica

Viernes 11 de febrero de 2022: Trueno Electrificado y emote Beatz

Sábado 12 de febrero de 2022: Caja de fútbol

Lunes 14 de febrero de 2022: Ruleta mágica y recarga Cobra

Martes 15 de febrero de 2022: caja San Valentín 2022

Por otro lado, puedes optar por lo códigos de canje. Estos solo tienen una duración de 24 horas y el proceso de reclamo lo tienes que realizar fuera de la aplicación móvil, exactamente en el portal web de Free Fire.

Recuerda que no podrás realizar el canje por un amigo si no cuentas con su usuario y contraseña de Google Play. A su vez, no podrás enviarle las skins ya que se vinculan directamente a tu perfil.

FREE FIRE | Códigos de canje del 9 de febrero de 2022

DDFR-TY2021-POUYT – Mascota gratis

FFGY-BGFD-APQO – Diamantes de Free Fire

JX5N-QCM7-U5CH – 1x M1014 Caja de botín subterránea

5FBK-P6U2-A6VD – 4x MP40 Caja de botín de armas Crazy Bunny

5XMJ-PG7R-H49R – 3 vales para incubadora

FFDR-2GF1-4CBF – Paquete de astronauta y paracaídas de Pumpkin Land

FFMC-F8XL-VNKC: 2 cajas de botín de armas del Ojo de la Muerte

FFMC-VGNA-BCZ5 – 2x M1014 Caja de botín de aullido subterráneo

FFPL-PQXX-ENMS – Bonificación de 50 puntos

FFPL-NZUW-MALS – Bonificación de 50 puntos

FFMC-2SJL-KXSB: 2 cajas de botín de armas Scorching Sands

FFPL-OWHA-NSMA – Encendido del Triple Capitán

C23Q-2AGP-Y9PH – 2 cajas de botín de armas Carnival Carnage

4ST1-ZTBE-2RP9 – Paquete de chico de la calle (7 D)

FFMC-5GZ8-S3JC: 2 cajas de botín de armas rojas llameantes

ECSM-H8ZK-763Q – 1x vale Diamond Royale

FFMC-LJES-SCR7 – 2x MP40 Caja de botín de armas de Año Nuevo

FFPL-FMSJ-DKEL: potenciador del Triple Capitán

F2AY-SAH5-CCQH – 1x Cupón de Arma Royale

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

