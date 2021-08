Free Fire: códigos de canje gratis para hoy, 15 de agosto de 2021

La comunidad de Free Fire ya puede ponerse al día con los códigos de canje gratis para hoy, 15 de agosto de 2021. Los códigos son la mejor alternativa para que los jugadores obtengan material exclusivo sin necesidad de gastar dinero real. Te contamos cómo es el proceso para que puedas gestionar tu cuenta en los servidores de España, México y el resto de América Latina.

Los códigos de Free Fire hacen que los usuarios tengan acceso a skins de armas, atuendos cosméticos y tokens de los diferentes sorteos que actualmente están disponibles en el juego. El proceso solo dura unos pocos minutos y no supone un hack para la cuenta, así que no hay riesgo de que pierdas todo lo que has alcanzado hasta la fecha.

Veamos los códigos de canje gratis para hoy, 15 de agosto de 2021, en Free Fire. Los códigos estarán disponibles por tiempo limitado; solo tienes 24 horas para que hagas uso de las contraseñas y así puedas mejorar tu rendimiento en las partidas.

4ST1-ZTBE-2RP9

FFES-PORT-SF2A

HXVD-EU6E-PW5X

PACJ-JTUA-29UU

XLMM-VSBN-V6YC

WMWT-8A96-RHDF

Se trata de una herramienta oficial para obtener loot. No se bloqueará tu cuenta o te reportarán por hacker; a su vez, no debería suspender tu perfil por un desbalance en la cantidad de diamantes.

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados o hayan expirado te saldrá el siguiente mensaje: “el código ha expirado o no es válido”; tendrás que esperar a la siguiente publicación de Garena en ese caso.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

