Los jugadores de Free Fire podrán descargar material gratuito a través de los códigos de canje gratis de hoy, 15 de septiembre de 2021. Te contamos cuál es el proceso para que obtengas el loot exclusivo sin tener que gastar diamantes. Sirve para los servidores de México, España y demás países de la región.

Los códigos de Free Fire sirven para que la comunidad pueda obtener material como skins de armas y atuendos cosméticos sin esfuerzo alguno. Solo bastan un par de clics en la web oficial de Garena para que las recompensas sean añadidas a la cuenta del jugador.

Echa un vistazo a la relación de códigos de Free Fire para hoy, 15 de septiembre de 2021, para que tengas cierta ventaja en tus partidas. No temas por la seguridad de tu cuenta, ya que no supone un hack y no hay riesgo de se baneado por Garena. Solo tienes este día para hacer uso de los códigos.

GH7N-3ZKC-FA7Q

EV4S-2C7M-MA52

WDYM-TRUW-FU34

M5MPQVB-RFGQ

84J9-EYTY-FSMV

2BEM-BE4T-XU4P

4MZJ-669A-XEEU

BQ36-7997-2QVT

JX5N-QCM7-U5CH

VDVC-THUM-TEYK

PR59-EZW4-HSZ9

X59F-7V69-87MA

Solo están disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados, te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido”. Si este es el caso, deberás esperar a la siguiente publicación de Garena en redes sociales.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

