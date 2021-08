Free Fire: códigos de canje gratis para hoy, 18 de agosto de 2021

Los códigos de canje gratis de Free Fire para hoy, 18 de agosto de 2021, trae novedades para todos los usuarios, así sean de los sistemas operativos Android y iOS de Apple. La desarrolladora Garena lanzó solo por este día la mejor alternativa para conseguir loot sin pagar nada de dinero real. Los códigos sirven para México, España y el resto de América Latina.

En el lapso de 24 horas, los jugadores podrán indexar los códigos de Free Fire a la web oficial de recompensas de Garena para añadir skins de armas, atuendos cosméticos y tokens de la ruleta mágica sin mayor esfuerzo. El proceso solo demora unos minutos, por lo que ahorrarás tiempo y dinero real.

Compartimos los códigos de canje gratis de Free Fire para el 18 de agosto. No temas por la seguridad de tu cuenta, porque no es hack y no podrán banearte por usar estos códigos de recompensa.

FF9M-J476-HHXE

FF9M-2GF1-4CBF

JX5NQCM7U5CH

FF9M-2GF1-4CBF

FFMCF8XLVNKC

FFMCVGNABCZ5¡

4ST1ZTBE2RP9

FFMC5GZ8S3JC

ECSMH8ZK763Q

FFPLPQXXENMS

FFPLNZUWMALS

FFMC2SJLKXSB

FFPLOWHANSMA

C23Q2AGP9PH

FFMCLJESSCR7

FFPLFMSJDKEL

F2AYSAH5CCQH

5FBKP6U2A6VD

5XMJPG7RH49R

SARG-886A-V5GR

FFES-PORT-S3MU

FFIC-DCTS-L5FT

ZH6C-DBXF-DSPN

FFBC-T7P7-N2P2

FFBC-LY4L-NC4B

FFBC-C4QW-KLL9

FFBC-EGMP-C3HZ

9GJT-66GN-DCLN

5G9G-CY97-UUD4

FF6M-1L8S-QAUY

Se trata de una herramienta oficial para obtener loot. No se bloqueará tu cuenta o te reportarán por hacker; a su vez, no debería suspender tu perfil por un desbalance en la cantidad de diamantes.

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados o hayan expirado te saldrá el siguiente mensaje: “el código ha expirado o no es válido”; tendrás que esperar a la siguiente publicación de Garena en ese caso.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

