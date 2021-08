Free Fire: códigos de canje gratis para hoy, 8 de agosto de 2021

Free Fire ya tiene listo los códigos de canje gratis para hoy, 8 de agosto de 2021. Los jugadores en los sistemas operativos Android y iOS podrán hacer uso de estas ventajas para mejorar su rendimiento en sus próximas partidas. Ten en cuenta que los jugadores de España, México y América Latina pueden usar los códigos sin problemas.

Los códigos de Free Fire ofrecen material exclusivo, desde tokes hasta skins de armas y atuendos cosméticos. De esta manera, solo tendrás que invertir tiempo y un poco de paciencia antes de diamantes, es decir, el dinero virtual del videojuego de Garena.

No pierdas la oportunidad, porque los códigos solo sirven para hoy, 8 de agosto de 2021. Los jugadores de Free Fire no deben preocuparse por su cuenta, porque no es ningún hack o trampa.

FFES-PORT-S3MU

FFIC-DCTS-L5FT

ZH6C-DBXF-DSPN

FFBC-T7P7-N2P2

FFBC-LY4L-NC4B

FFBC-C4QW-KLL9

FFBC-EGMP-C3HZ

9GJT-66GN-DCLN

5G9G-CY97-UUD4

FF6M-1L8S-QAUY

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas desde su publicación. Garena te enviará el siguiente mensaje si ya han sido reclamado o si ha expirado el tiempo: “el código ha expirado o no es válido”.

No se trata de la única forma en la que puedes adquirir skins o demás elementos estéticos. También existe el calendario semanal que te pida ingresar al app de forma diaria para reclamar las recompensas.

A su vez, Free Fire está celebrando su cuarto aniversario. El cual estará lleno de contenido nuevo como los dos siguientes personajes: Dimitri Vegas y Like Mike.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.