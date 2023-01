Cambie el look de tu personaje de Free Fire con el evento Royale de la Noche. Si bien los atuendos no hacen mucho por el rendimiento, sí estarás a la moda con las apariencias que marcan tendencia esta temporada. Te explicamos en qué consiste el sistema para que no gastes diamantes por las puras.

Tienes 6 días para hacerte con los atuendos el Rey de la Noche, el Alma de la Noche, el Tigre de la Noche y Sakura de la Noche. Si no tienes suerte sacando uno de los trajes en tus giros, Free Fire también ofrece tokens para luego intercambiarlos. Tendrás que tener al menos 100 tokens para desbloquear cualquiera de los cuatro atuendos.

Los jugadores pueden probar su suerte en “Luck Royale” de dos maneras: comprando un giro a 19 diamantes o comprando 5 giros a 79 diamantes (moneda virtual que cuesta dinero real).

Cabe precisar que, en esta dinámica, hay una función llamada Fire Suerte. “Mientras más gires, mayor probabilidad tendrás de obtener el premio mayor. Una vez que lo obtengas, la Fire Suerte será reiniciada”, precisa Garena.

También hay la chance de ganar recompensas adicionales por los giros semanales, que pueden ser desde cinco, quince y treinta giros.

Aquí compartimos la lista de recompensas para que evalúes la inversión de tus diamantes en el nuevo evento de Free Fire.

FREE FIRE | Diamantes gratis

Hay tres maneras para conseguir diamantes gratis en Free Fire. La primera consiste en descargar Google Opinion Rewards para completar breves encuestas y obtener créditos de Google Play, que luego podrás usar en la compra de diamantes en Free Fire.

La segunda manera es acudiendo a los sitios web y aplicaciones GPT (Get-pay-to). Algunos de los más populares son Swagbucks, Prize Rebel, Easy Rewards y Poll Pay. Los usuarios deberán realizar varias tareas como encuestas y cuestionarios para recibir tarjetas de regalo. Con estas puedes acudir a Free Fire y comprar los diamantes que hagan falta.

Por último, los jugadores de Free Fire pueden participar en sorteos y salas personalizadas para obtener diamantes gratis. Varios canales de YouTube y páginas de Instagram albergan obsequios que brindan a los jugadores la oportunidad de obtener diamantes sin costo alguno. Solo es cuestión de navegar en la red.

