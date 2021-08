Free Fire: cómo obtener gratis a Dimitri Vegas y Like Mike sin diamantes

Los personajes son una de las características más distintivas de Free Fire, ya que tienen habilidades únicas que ayudan a los jugadores. Esta ventaja ha aumentado el valor de estos personajes. Ahora los usuarios desean obtener la mayor cantidad posible.

Los desarrolladores amplían regularmente la selección, llevando el recuento a 41 después de la inclusión de Thiva y Dimitri . La tienda del juego presenta una amplia gama de personajes, y se pueden obtener exclusivos gastando diamantes.

Free Fire anunció su colaboración con Dimitri Vegas y Like Mike, el célebre dúo de DJ, el 4 de agosto. Sus avatares en el juego ya se agregaron con la actualización, pero no se han puesto a disposición de los usuarios.

Si bien Dimitri estará disponible como recompensa adicional a partir del 12 de agosto de 2021, Thiva recién lo será de forma gratuita el 28 de agosto de 2021 como parte de las celebraciones del cuarto aniversario. No obstante, los desarrolladores aún deben anunciar los detalles exactos sobre cómo los usuarios lo obtendrán. Será cuestión de esperar a los próximos días.

FREE FIRE | Códigos de canje gratis

No pierdas la oportunidad, porque los códigos solo sirven para hoy, 8 de agosto de 2021. Los jugadores de Free Fire no deben preocuparse por su cuenta, porque no es ningún hack o trampa.

FFES-PORT-S3MU

FFIC-DCTS-L5FT

ZH6C-DBXF-DSPN

FFBC-T7P7-N2P2

FFBC-LY4L-NC4B

FFBC-C4QW-KLL9

FFBC-EGMP-C3HZ

9GJT-66GN-DCLN

5G9G-CY97-UUD4

FF6M-1L8S-QAUY

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas desde su publicación. Garena te enviará el siguiente mensaje si ya han sido reclamado o si ha expirado el tiempo: “el código ha expirado o no es válido”.

