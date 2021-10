Free Fire: cómo obtener la mochila de Venom gratis en el Battle Royale

Garena Free Fire se ha asociado anteriormente con numerosos actores, atletas, espectáculos y compañías, incluidos Cristiano Ronaldo, McLaren , One Punch Man y más. Recientemente anunciaron una asociación con Venom: Let There Be Carnage , y el contenido relacionado con la colaboración ya ha comenzado a llegar al título de Battle Royale.

Como resultado de Free Fire x Venom 2 , los desarrolladores del juego han introducido muchos elementos temáticos, que los jugadores pueden obtener a través de los próximos eventos. Una de estas recompensas es la mochila Venom que estará disponible de forma gratuita el 16 de octubre.

💥 ¡TENEMOS NUEVA COLABORACIÓN CON VENOM! 💥



¡Así es, la colaboración con @venommovie está a punto de llegar a #FreeFire y tú no te la puedes perder!



¡Atento a nuestras redes para conocer más de esta noticia! #FreeFireXVenom #EmbraceTheChaos #Venom:LetThereBeCarnage pic.twitter.com/p940R5rIDj — Free Fire LATAM 😎 (@freefirelatino) September 23, 2021

“Iniciar sesión” ahora es uno de los eventos que se ofrecerán y proporcionará a los jugadores la máscara especial de mochila Venom. No habrá ninguna tarea o misión específica que los usuarios deban completar para recibirlo.

Todo lo que tienen que hacer es iniciar sesión en Free Fire en la fecha designada para recibir la máscara como regalo gratis. Esta es una gran oportunidad para los usuarios y no deben dejarla pasar.

El evento aún no ha comenzado en Free Fire, y las personas podrán reclamar el aspecto de la mochila cuando esté disponible el 16 de octubre.

FREE FIRE | Códigos de canje

Revisemos la relación completa de códigos de canje gratis para hoy, 11 de octubre de 2021, en Free Fire. No temas por la seguridad de tu cuenta, porque es un proceso oficial y no supone hacer trampa.

8NAR-H5K2-T6SP: 2 cajas de botín de armas UMP Cataclysm

FFES-P5M1-MVBN: Caja de botín de armas de titanio (Indonesia)

W4GP-FVK2-MR2C - Caja de botín de armas Spikey Spine (NA, EE. UU. Y SAC)

VT2ZXFGPKXK6: Caja de botín de armas abisales

MCPB-KGXU-A5YU: Caja de botín de armas de bestia animada

5ZMY-YPM7-P6YP: 1x Caja de botín de Alas de Victoria

87JR-8K8A-KP64: 1x Caja de botín de armas de The Punishers

MCPK-E62K-W5MX: Caja de botín de armas elementales de agua

FF10-617K-GUF9: Top Guardian rosa y bolsa de caramelos (mochila)

MCP3-WABQ-T43T: 2x caja de botín de armas de cazador salvaje

MCPP-U2ZG-BRKG: 2x Caja de botín de armas de San Valentín

WFGR-W9J7-CKJQ: 1x Gran caja de botín de armas de saqueo

MCPG-PJ2A-9W9J: 2x Caja de botín de armas Cola de Golondrina

GY52-RK7A-TA5R: 1x Caja de botín de armas Hysteria

7TQ4-WXZK-5MP2: 1x Caja de botín de armas de campeón boxeador

MCPW-SX5B-7RYG: 2x Caja de botín de armas Carnival Carnage

9BYD-PUM5-WK6Z: 1x Caja de botín de armas de los Castigadores

X59F-7V698-7MA: 1x Caja de botín de armas de Año Nuevo MP40

GH7N-3ZKC-FA7Q: 3 botines de armas antiguas

N366-CU6U-P95B: 5 cajas de botín de armas Xtreme Adventure

FF10-JA1Y-ZNYN: Caja de botín de año nuevo y Capitán genial (zapatos)

MSJX-8VM2-5B95: 1x Caja de botín de armas Swordsman Legends

FH9R-GQVX-HRDV: Caja de botín de armas de Winterlands

FF10-7NQ4-X9U3: Pumpkin Warrior (arriba) y 1 caja de botín de armas de alma estelar

MM5O-DFFD-CEEW: 3 cupones Diamante Royale

