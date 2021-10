Garena, la empresa desarrolladora de Free Fire, insiste en el modelo de negocios de títulos gratuitos en Android y iOS con micropagos online. Inclusive con el lanzamiento de Free Fire Max, la desarrolladora mantiene la descarga libre. Semana a semana, vemos que llega a la tienda virtual del shooter nuevos elementos estéticos que se adquieren con diamantes.

Por supuesto, hay un grueso de la comunidad que no puede utilizar o no cuenta con una tarjeta de crédito. Pero esto no detiene las transacciones dela tienda virtual de Free Fire, ya que para ellos se han publicado los códigos de canje.

Se trata de códigos de letras y números que deben ser copiados y pegados en la web oficial de la aplicación. Cada uno de ellos está vinculado a una recompensa aleatoria, que pueden ser diamantes o skins de armas.

Códigos de canje del 2 de octubre

WXA8-YWP7-VJZZ

XGQJ-G8RJ-783B

9M4Q-2KBV-9MQM

9BYD-PUM5-WK6Z

4MZJ-669A-XEEU

BQ36-7997-2QVT:

FFSH-OPEE-7BX2

MCPG-SP5K-KUZR

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas desde su publicación. Una vez que hayan sido usados te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido”; sí así es el caso, tendrás que esperar a la siguiente publicación de la compañía.

Se trata de una herramienta oficial del videojuego. Tu cuenta no estará en peligro de ‘baneo’ o bloqueo debido a un desbalance por la cantidad de diamantes en tu tienda virtual.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.