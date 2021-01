Free Fire publica la agenda semanal del 28 de enero al 2 de febrero

🔥📕 ¡LLEGÓ LA AGENDA SEMANAL! 📕🔥



Increíbles descuentos que no puedes dejar pasar 😱, llega el nuevo Pase Élite 🆕 y no te pierdas la última oportunidad de obtener los objetos de nuestra colaboración Free Fire x One Punch Man. 🥊 pic.twitter.com/UfSxKcM0IH