Los diamantes en Free Fire son imprescindibles para obtener productos de primera calidad, como skins de armas, gestos, personajes, paquetes legendarios y otros elementos. Sin embargo, no es ningún secreto que los usuarios tendrán que gastar dinero real para cargar diamantes en sus ID.

No todos tienen el lujo de gastar dinero en Free Fire, por lo que algunos jugadores buscan una solución gratuita. La mayoría de ellos, a sabiendas o sin saberlo, acuden a páginas como Blackstorm Games o son dirigidos a hacks, scripts, aplicaciones de modificación y generadores de diamantes. ¿Será real o es fake?

Técnicamente, los diamantes son datos que solo controla Garena. Ninguna aplicación o plataforma de terceros, aparte de los socios verificados de Garena, tiene acceso directo para asignar diamantes a nadie. Esto descarta las ofertas disponibles en Blackstorm Games y demás aplicaciones.

FREE FIRE | Ofertas de Blackstorm Games

Oferta de Blackstorm Games

Por razones obvias, los socios verificados nunca ofrecerán formas de generar diamantes ilimitados en Free Fire. La única forma de hacerlo es mediante el uso de técnicas ilícitas que deberían manipular el servidor y el cliente del juego original, lo que va estrictamente en contra de las políticas de Garena.

De acuerdo con soporte de Free Fire, no se permite el uso de ningún programa no autorizado que no esté permitido por la desarrolladora. Si los usuarios son declarados culpables de infringir esta política, es posible que sus cuentas, incluidos los dispositivos, no puedan reproducir el juego de forma permanente.

En conclusión, uno debe dejar de intentar obtener diamantes ilimitados en Free Fire de inmediato en páginas como Blackstorm Games, ya que no hay una forma legítima de hacerlo. En cambio, deberían buscar formas de obtener diamantes gratis a cambio de su tiempo y esfuerzo a través de plataformas legales.

