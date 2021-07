¡Solo por tiempo limitado! Free Fire ha introducido una nueva herramienta para que toda la comunidad pueda acceder a contenido estético sin utilizar una tarjeta de crédito. Conoce aquí cómo es que funcionan los códigos de canje del Battle Royale que solo están disponibles por 24 horas.

Se trata de códigos de letras y números que deben ser copiados y pegados en la web oficial del videojuego. De esta manera, los gamers podrás reclamar loot, skins y diamantes sin pagar.

Funcionan para España, México y el resto de Latinoamérica. No obstante, nos intransferibles y se vincularán la recompensas con el ID de tu perfil; cuando los reclames te saldrá el siguiente mensaje: “el código ha expirado o no es válido”.

Free Fire | Códigos de canje del 29 de julio de 2021

FFMC-F8XL-VNKC

FFMC-VGNA-BCZ5

4ST1-ZTBE-2RP9

FFMC-5GZ8-S3JC

ECSM-H8ZK-763Q

FFPL-PQXX-ENMS

FFPL-NZUW-MALS

FFMC-2SJL-KXSB

FFPL-OWHA-NSMA

C23Q-2AGP-9PHL

FFMC-LJES-SCR7

FFPL-FMSJ-DKEL

F2AY-SAH5-CCQH

5FBK-P6U2-A6VD

5XMJ-PG7R-H49R

Garena introdujo esta herramienta para que aquellos que no pueden utilizar una tarjeta de crédito para comprar diamantes en la tienda virtual. No deberás preocuparte por reportes de hackeos o tramas, no se suspenderá tu cuenta.

El Battle Royale no solo cuenta con estos códigos para obtener loot, sino que también tiene un calendario de recompensas semanales. A continuación te compartimos el más reciente calendario.

Miércoles 28 de julio de 2021: Recarga de energía

Jueves 29 de julio de 2021: Pre ordena ahora

Viernes 30 de julio de 2021: Objeto de colaboración

Sábado 31 de julio de 2021: Recarga de emote

Domingo 1 de agosto de 2021: Lanzamiento del Pase Élite Tierra de Fuego

Lunes 2 de agosto de 2021: Objeto de colaboración

Martes 3 de agosto de 2021: Bonus de incubadora

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

