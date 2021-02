“Free Fire” y “Shingeki no Kyojin” anunciaron para esta fecha un evento especial

Free Fire, el Battle Royale desarrollado por Epic Games, no descansa después de la colaboración con One Punch Man. Siguiendo la línea del anime, el videojuego trabajará de la mano con Attack on Titan (también conocido como Shingeki no Kyojin).

A través de un comunicado oficial, Garena y la compañía Kodansha anunciaron que andan coordinando un evento especial para el mes de marzo en Free Fire.

“Los fans de Attack on Titan pueden esperar lanzarse a la batalla con los colores de la Legión de Reconocimiento, así como con aspectos inspirados en los temibles Titanes devoradores de hombres. También habrá otros contenidos exclusivos de la colaboración, incluidos aspectos de armas y otros objetos coleccionables del juego”, reza el texto.

Todavía no se sabe con precisión cómo serán los nuevos retos ni los skins disponibles para el Free Fire x Attack on Titan. Ya será cuestión de esperar al lanzamiento y, mientras tantos, no desaproveches las ofertas de la agenda semanal.

FREE FIRE | Agenda semanal

Miércoles día 3 de febrero : evento especial con skins: Que el amor fluya.

: evento especial con skins: Que el amor fluya. Jueves día 4 de febrero : Oro royale y descuento: mente psicópata.

: Oro royale y descuento: mente psicópata. Viernes día 5 de febrero : Demonio de corazón.

: Demonio de corazón. Sábado día 6 de febrero : Recarga gold.

: Recarga gold. Lunes día 8 de febrero : Diamante royale y Descuento: cazador salvaje.

: Diamante royale y Descuento: cazador salvaje. Martes día 9 de febrero: Ruleta mágica: demonio de amor y Recarga de tabla.

FREE FIRE | Jugar en PC

Hay maneras de jugar Free Fire en PC. Puedes recurrir a emuladores de Google Play para que el sistema operativo Windows 10 opere como un “smartphone” y así acceder a todos esos título exclusivos para Android y iOS.

Hoy te enseñaremos a cómo usar BlueStacks, un emulador fácil de descargar para quienes deseen jugar Free Fire en la computadora. También puedes usar otros NOX Player, MEmu Play, GameLoop y más, los pasos son casi siempre los mismos.

BlueStacks es uno de los emuladores más utilizados. Vayamos entonces a los pasos de Free Fire para jugarlo en PC usando este emulador.

Paso 1: Descargar e instalar el emulador BlueStacks desde su sitio web oficial. Puedes hacer clic aquí para visitar la página web.

Paso 2: Después de instalar el emulador, los usuarios pueden abrir Google Play Store y buscar ‘Free Fire’.

Paso 3: Pueden elegir el título y tocar el botón ‘Instalar’. Finalizado el proceso de instalación, los jugadores pueden disfrutar de Free Fire en sus PC.

