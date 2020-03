“Gears of War” tendrá un juego de cartas como “Magic: The Gathering”

Gears of War da el salto a los juegos de mesa al mismo estilo que Magic: The Gathering. Steamforged lanzará Gears of War: The Card Game.

Algo interesante sobre la dinámica de Gears of War: The Card Game es que se trata de un “juego con campaña”. Los jugadores tomarán acciones y los resultados de la partida anterior tendrán consecuencias sobre la disponibilidad de cartas en las próximas jugadas.

El juego de cartas de Gears of War permite a los jugadores ser parte de la Coalición o la Horda. Según Steamforged, los jugadores tendrán que "combinar la suerte de tu reparto inicial con el uso cuidadoso de las cartas de tu mano para controlar las coberturas, aprovechar las armas y aplastar a tus enemigos”.

¿Animado por esta próxima entrega? Lástima que la fecha de lanzamiento aún no es exacta. La desarrolladora solo adelantó que será “más adelante en este año”.

NINTENDO Y LEGO

LEGO tendrá nuevos sets dedicados a Super Mario, el clásico videojuego de Nintendo. El anuncio fue hecho a través de un video publicado en YouTube por la juguetería danesa.

La propuesta de LEGO con la edición de Super Mario es hacer que los usuarios creen niveles para el personaje de Nintendo en la vida real. La figura de Mario es animada y reacciona según la pieza donde lo coloques.

Además de Mario, el set de LEGO viene con los villanos clásicos de la saga de Nintendo. Los Goombas y Koopalings se harán presentes en sus versiones de bloques LEGO. La imágenes muestran, además, la figura de Yoshi en el fondo del escenario. De Luigi no se sabe nada.