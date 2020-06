Gran gesto. Reconocido como uno de los mejores videojuegos de tu tipo, los creadores de ‘Call of Duty’ no han querido ser ajenos a la situación por la atraviesa hoy Estados Unidos, y hace poco anunciaron su decisión de cambiar algunas cosas del juego con el fin de rendirle un merecido homenaje a George Floyd, el afroamericano muerto a manos de la policía.

Así, según informó la web de ‘CNN’ en un video, el popular videojuego compartió una nueva gráfica de inicio en el que se declara en solidaridad con la comunidad negra ante el cruel asesinato de George Floyd el pasado lunes 25 de mayo. Bajo el mensaje ‘Black Lives Matter’, ‘Call of Duty’ denunció la injusticia y el racismo en contra del afroamericano de 46 años.

En esta misma, línea los fabricantes del juego anunciaron algunos cambios muy significativos en la nueva versión que tendrá videojuego este 2020. Entre los más destacados se encuentra, por ejemplo, la decisión de hacer una purga de los nombres racistas en la plataforma, así como también el aumento de observadores que vigilan el comportamiento de los usuarios.

¿UN NUEVO CALL OF DUTY?

Call of Duty es una saga de disparos que cada año lanza un nuevo juego. No obstante, el coronavirus ha frenado la industria de los videojuegos debido a que muchos desarrolladores están en teletrabajo. Por supuesto, se puso en duda que en el 2020 llegue una nueva versión luego de que Activision habilitara el Battle Royale de forma gratuita.

No obstante, ahora corren los rumores acerca de un nuevo juego disponible para PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Por lo pronto, se ha filtrado información de la reunión de inversores en donde se reveló que el juego está “en camino para un momento posterior del año”. Lo cual ha sido interpretado como que llegará un nuevo Call of Duty a finales del 2020.

¿QUIÉN ES GEORGE FLOYD?

Floyd, padre de una hija de seis años y originario de Houston, se dedicaba al baloncesto y fútbol en su ciudad natal. Se hizo un nombre en la escena local de hip-hop. Pero al mudarse a Minneapolis empezó una nueva vida como guardia de seguridad en un restaurante latino. Sus excompañeros lo recordaron como un hombre amable. "Cuando ves a alguien de ese tamaño, puede parecer imponente, pero era superdulce”, declaró Vernon Sawyerr.

Asimismo, George Floyd, entre 2017 y 2018, fue guardia de seguridad en un refugio para personas sin casa en Minneapolis, Harbour Light del Ejército de Salvación. “Se necesita ser un tipo especial de persona para trabajar en un refugio de emergencia. Es realmente difícil ver la angustia todos los días”, señaló Brian Molohon, el director ejecutivo de la organización, mientras recordaba el paso del fallecido afroamericano.

George Floyd también se hizo medianamente conocido por su parecido con Stephen Jackson, exestrella de la NBA. El propio exjugador, tras conocer la noticia, se mostró desconsolado porque era un hermano para él. Ambos eran amigos muy cercanos y usaban como apodo ‘gemelo’ (...) "Me enfurece tanto que después de todas las cosas por las que pasaste y de que te comportaste lo mejor posible, te sacaron así”, escribió en Instagram.

