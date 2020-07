Cuando Naughty Dog puso a la venta The Last of Us Part II, en solo días, los comentarios negativos de la comunidad en Metacritic simplemente se dispararon. Los especialistas le dieron un puntaje de 94 sobre 100 pero la comunidad lo calificó con 5.5 de 10.

Por supuesto, esta baja calificación se debió al review bombing de los fans debido a diferentes elementos políticos. Pero esto no solo sucede con los videojuegos sino que también Capitana Marvel pasó exactamente por lo mismo.

Metacritic por fin ha tomado medidas en el asunto y se ve reflejado con el nuevo juego de PS4: Ghost of Tsushima. Tras su lanzamiento solo se ha admitido una review de la comunidad que lo ha calificado con un 2 de 10.

Los especialistas le han dado un puntaje de 83 sobre 100, un tanto menos que The Last of Us Part II. Habrá que esperar unos cuantos días más para que Metacritic habilite la opción de reviews de la comunidad.

¿Qué te parecen estas medidas? El objetivo es que no se califique a un título como uno de los peores de la historia de PS4 sin que se haya jugado o explorado a profundidad.