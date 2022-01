El dios de la guerra lleva en PC solo 24 horas y ya es lo más descargado de Steam. No cabe duda que muchos games esperaban con ansias la llegada de títulos triple A de PlayStation en ordenadores. Como es esperarse, los números son realmente sorprendentes.

Tan solo en su primer día, God of War ha logrado superar la marca de 65000 usuarios en simultaneo en la plataforma y los números van en aumento. Se encuentra por debajo de Football Manager 2022, Team Fortress 2 y Destiny 2.

El título de Santa Monica Studios ha logrado superar al NFT MIRA 4, FIFA 22, 7 Days to Die e inclusive a Rocket League, uno de los favoritos de los aficionados de los eSports. Sin duda, es un muy buen indicador para que Sony siga trabajando en el ‘port’ de otros títulos de PlayStation a PC.

Comentarios de la comunidad

“He estado esperando GOW desde que se anunció para Steam. Este juego me ha dejado sin palabras. Han hecho un port increíble: el paisaje, la historia y los personajes son preciosos. No tengo ningún problema de juego (todo es perfecto)”, escribe HelenaWinterGirl.

“De los mejores juegos jamás creados, Cory Balrog se saca de la mano una aventura increíblemente eficaz en todos los aspectos; narrativamente, jugablemente, entretenimiento, interés y encima TODO el juego en plano-secuencia, con un par”, añade Forista.

“Funciona de lujo, el combate es brutal muy similar al de The Witcher 3 y Shadows of Mordor y se puede jugar perfectamente con teclado y ratón, no se nota (hasta donde he podido ver) que el juego proviene de consolas”, detalla Ryanuve.

God of War alcanza los 65000 usuarios en simultaneo en Steam. (Foto: Steam)

