Sony cuenta con muchos planes por delante. Por un lado, tiene pendiente la producción de series y películas basadas en los juegos de PlayStation, como Uncharted y The Last of Us. A su vez, trabaja en el lanzamiento de sus juegos exclusivos en PC.

Hoy, 14 de enero, se habilitó la descarga de God of War en la plataforma Steam. En este momento, el título cuenta con más de 1500 reseñas y se ha calificado dentro de “extremadamente positivas”.

Sin duda se trata solo del inicio de una tendencia que crecerá en el futuro. ¿Qué otros juegos de PlayStation 5 te gustaría jugar en tu ordenador? Recordemos que Horizon Zero Dawn también está a la venta en la plataforma de Valve y su secuela llegará meses después de su lanzamiento en PS5.

¿Cómo Sony tomó la decisión de meterse en el PC gaming?

El medio Gameinformer compartió una entrevista con Cory Barlog, el encargado del proyecto God of War, en donde habla acerca de cómo se tomó la drástica decisión de romper con los exclusivos de PlayStation.

“¿Cuánta información tienen sobre cómo Sony decidió que la PC era un mercado al que querían impulsar esto?”, le pregunta el medio. “Creo que fue el colectivo de estudios de todo el mundo diciendo que esta es una muy buena idea. Deberíamos estar investigando esto. Eventualmente, creo que llegó a ese punto de inflexión. Cuando habíamos enviado tantas sugerencias al buzón de sugerencias que decían: ‘Estoy cansado de escuchar todo esto. Bien, lo haremos.’ es un proceso Todavía estamos averiguando como empresa y como estudios individuales cómo hacer esto y cuál será el proceso y la estrategia”, respondió el directivo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.