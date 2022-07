Los rumores indicaban que God of War Ragnarok se postergaría hasta 2023, ya que la empresa desarrolladora Santa Monica Studio no compartía detalles acerca del lanzamiento tras el retraso inicial. No obstante, Cory Barlog, productor del título, comentó que no tenían planeado otro retraso.

“Queridos todos. Si fuera por mí compartiría toda la información cuando lo sepa. Pero no depende de mí. Así que por favor, sea paciente. Prometo que las cosas se compartirán lo antes posible. Hacemos juegos para ti. Podemos hacer juegos gracias a ti”, detalló en redes sociales.

Pues el 6 de julio, la desarrolladora compartió los primeros detalles del juego. Se pondrá a la venta el 9 de noviembre de 2022 para PlayStation 4 y PS5, según detallan en la publicación de Twitter.

A su vez, compartieron todo el contenido de las ediciones especiales. Contará con tres versiones físicas que tienen elementos coleccionables como el vinilo de 7 pulgadas con la música de Bear McCreary.

Digital Deluxe Edition

Una copia de God of War: Ragnarok para PS4 y PS5

Armadura Darkdale para Kratos

Atuendo Darkdale para Atreus

Espadas Darkdale para las Espadas del Caos

Empuñadura de hacha Darkdale para Leviatán

Banda Sonora Oficial de God of War: Ragnarok Digital

Mini libro de arte de Dark Horse digital

Conjunto de avatares

Tema para PS4

Collector’s Edition

Código impreso del juego de God of War: Ragnarok

Caja metálica (no incluye disco del juego)

Dos tallas Vanir de 2′'

Juego de dados enano

Una réplica de Mjölnir de 16′'

Todo lo descrito en la Digital Deluxe Edition

Jötnar Edition

Código impreso del juego God of War: Ragnarok

Disco de vinilo de 7 pulgadas con música de Bear McCreary

El juego de pines del halcón, el oso y el lobo

El Anillo Draupnir Legendario

Juego de dados de Brok

Mapa de tela de Yggdrasil

Caja metálica (no incluye disco del juego)

Dos tallas Vanir de 2′'

Una réplica de Mjölnir de 16′'

Todo lo descrito en la Digital Deluxe Edition

El anuncio llegó junto a un video de Krato y de Atreus. Por supuesto, se tuvo que advertir que no se trataba de imágenes de la jugabilidad. Todavía no se ha compartido nuevo material del título.

