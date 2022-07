El más reciente tráiler de God of War Ragnarok cuenta con un pequeño spoiler. La empresa desarrolladora Santa Monica Studio compartió nuevo material del videojuego y ha confirmado la fecha de lanzamiento.

Llegará a PlayStation 4 y PS5 el 9 de noviembre de este año; ya no habrá más retrasos. “Estamos encantados de poder compartir nuestra fecha de lanzamiento y el nuevo tráiler generado por computadora de God of War Ragnarok con todos los fanáticos de God of War que han estado esperando ansiosamente las noticias.

Esperamos que hayas disfrutado de un vistazo a algunos de los peligros a los que Kratos y Atreus podrían enfrentarse a medida que se acerca Ragnarok”, explica Sony en su blog oficial.

Como es de esperarse, los fans ya han compartido teorías acerca de la trama del juego tan solo con el estreno del nuevo tráiler. Se puede ver a Kratos y Arceus luchando juntos hasta que son acorralados.

Quien aparece en la parte de atrás del último frame es Fenrir, uno de los hijos de Loki, quien asesina a Odín en la mitología nórdica. Se ve realmente imponente, pero podría tratarse de un aliado.

Recordemos que al final del primer videojuego se revela que Atreus es Loki; así que se espera que sus dos hijos, Fenrir y Jormundgander, se le unan al combate contra el dios más poderoso: Odín.

Nuevo tráiler de God of War Ragnarok

