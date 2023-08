¡Aprovecha esta movida chévere! Con un poco de calma y husmeando bien, puedes encontrar juegos tirados de precio en las tiendas de Apple y Android. Claro, lo que te cuesta un billete suele dar una experiencia más completa y que llena el tanque de satisfacción. Es que, fíjate, los que inventan estos jueguitos se ganan sus buenos pesos vendiendo sus creaciones, lo que les da chance de mejorar los juegos y mandar a volar esos anuncios molestosos.

De vez en cuando, caen del cielo oportunidades de bajar apps pagas sin soltar ni un centavo. Pero ojo, no te metas en camisas de once varas con esos archivos APK que andan por ahí en la penumbra. Algunos devs hacen la movida de regalar sus apps por un rato para pescar nuevos jugadores. Y para que tengas algo útil también, te dejo una lista de apps que aunque no son juegos, pueden serte de ayuda. Bájatelas y decide si las metes en tu gadget según tu estilo.

Juegos de pago gratis en Android

Bulbs: A Game of Lights ( $0.99 ) : Esta es una variación clásica del juego Simon, que llega en formato digital para que pruebes tus reflejos.

: Esta es una variación clásica del juego Simon, que llega en formato digital para que pruebes tus reflejos. Live or Die Survival Pro ( $0.99 ) : Estás solo y el mundo está infestado de zombis. Crea y piratea tu camino a través del apocalipsis para seguir con vida.

: Estás solo y el mundo está infestado de zombis. Crea y piratea tu camino a través del apocalipsis para seguir con vida. Zombie Age 3 Premium: Survival ( $0.99 ) : Héroes únicos, zombis salvajes y armas cada vez más poderosas, depende de ti aprovechar al máximo lo que tienes y abrirte camino a través de los muertos vivientes.

: Héroes únicos, zombis salvajes y armas cada vez más poderosas, depende de ti aprovechar al máximo lo que tienes y abrirte camino a través de los muertos vivientes. Mental Hospital: Eastern Bloc ( $1.49 ): Si tienes miedo de asustarte, sáltate este juego. Te despiertas en un hospital psiquiátrico y necesitas escapar lo antes posible, con pasillos oscuros que intentan mantenerte perdido.

Si tienes miedo de asustarte, sáltate este juego. Te despiertas en un hospital psiquiátrico y necesitas escapar lo antes posible, con pasillos oscuros que intentan mantenerte perdido. Survive: The Lost Lands ( $1.99 ): Después de estrellarte en una isla misteriosa, intentas sobrevivir contra viento y marea. Juega este juego de aventuras en la gloria de FPS mientras mantienes tu ingenio sobre ti.

Juegos de pago gratis en iOS

World War Simulator Pro ( $ 5.99 ): ¿Alguna vez se preguntó cómo terminará el mundo cuando estalle la próxima guerra mundial? No te preguntes más mientras tomas el mando y tratas de salir victorioso.

¿Alguna vez se preguntó cómo terminará el mundo cuando estalle la próxima guerra mundial? No te preguntes más mientras tomas el mando y tratas de salir victorioso. yourSudoku ( $ 4.99 ) : Participa en este juego de sudoku que sin duda desafiará tu cerebro sin fin con más de 10,000 acertijos para resolver.

: Participa en este juego de sudoku que sin duda desafiará tu cerebro sin fin con más de 10,000 acertijos para resolver. My Music Tower Premium ( $ 4.99 ): un juego de ritmo que presenta gráficos extremadamente lindos, poniendo a prueba tus reflejos.

un juego de ritmo que presenta gráficos extremadamente lindos, poniendo a prueba tus reflejos. Raven Crow Flight Simulator 3D ( $ 9.99 ): ¿Alguna vez se preguntó cómo se siente volar por el cielo, mirando hacia abajo todo lo que sucede a continuación? Este juego te pone en los zapatos... er, alas de un cuervo.

¿Alguna vez se preguntó cómo se siente volar por el cielo, mirando hacia abajo todo lo que sucede a continuación? Este juego te pone en los zapatos... er, alas de un cuervo. Get ‘Em ( $0.99 ): no eres un canino ordinario, sino un canino superhéroe que quiere mantener la ciudad segura.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los meses en nuestras plataformas de audio disponibles.