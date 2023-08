¡Sí que hicieron un buen trabajo! Seré sincero. Fui a ver Gran Turismo gracias a Nissan con gran escepticismo. Desde la imagen promocional sabes que la película será predecible en todos los sentidos, un 7 de 10 para mi gusto personal, pero tiene algo que cautivó a la audiencia: nostalgia y emoción en las escenas de acción.

Les confieso que me dieron ganas de volver a jugar Gran Turismo 2 en la primera PlayStation a pesar de estar basada en una historia real, y eso me parece la clave de las películas basadas en videojuegos. Me alegra no ser el único que piense así, porque la cinta protagonizada por David Harbour y Orlando Bloom tiene la puntuación casi perfecta en Rotten Tomatoes.

El puntaje de la audiencia es un envidiable 98%. Ni The Super Mario Bros. Movie alcanzó la misma cifra estancándose en 95% o Uncharted que alcanzó el 90%. Sin embargo, la historia es otra cuando revisamos el puntaje de la crítica especializada. Echemos un vistazo a la lista.

Werewolves Within (2021) - 86%

The Angry Birds Movie 2 (2019) - 73%

Sonic the Hedgehog 2 (2022) - 69%

Pokémon: Detective Pikachu (2019) - 68%

Sonic the Hedgehog (2020) - 63%

Gran Turismo (2023) - 61%

The Super Mario Bros. Movie (2023) - 59%

Mortal Kombat (2021) - 55%

Tomb Raider (2018) - 52%

Rampage (2018) - 51%

Uncharted (2022) - 40%

Así las cosas, Gran Turismo obtuvo la aceptación de la audiencia (algo de que soy testigo) pero aprobó con las justas según la perspectiva de los críticos. Es una película para verla tranquilo, sin apuros ni para tomársela en serio (como hacen casi siempre los críticos). Además, si comparamos la cinta con Need for Speed, Gran Turismo se lleva de encuentro al 22% de la película de 2014.

¿Gran Turismo tiene escenas postcréditos?

Tranquilo, no tendrás que ajustar la vejiga hasta el cierre de los créditos porque no hay escenas sorpresas. Lo que hay es una breve reseña con imágenes reales de la historia de Jann Marderborough y otro breve clip en el que verás a la gente Polyphony Digital escaneando vehículos para recrearlos en los juegos de la exitosa saga.

